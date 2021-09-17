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الدفاعات السعودية تدمر 4 مسيرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه جازان

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القاهرة - سامية سيد - دمرت الدفاعات السعودية، اليوم الجمعة، 4 مسيرات مفخخة أطلقها الحوثيين؛ لاستهداف المدنيين نحو جازان، وتم أيضا اعتراض وتدمير صاروخ باليستي.

وذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن - في بيان أوردته قناة (الإخبارية السعودية) - أنه تم التصدي لكافة محاولات الحوثيين بإطلاق مسيرات مفخخة، مؤكدا أن محاولات الميليشيا عدائية تستهدف المدنيين بطريقة متعمدة.


وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن قبل يومين أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة أطلقهاالحوثيين باتجاه مطار أبها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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