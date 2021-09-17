الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطينيين برضوض واختناق وتم اعتقال آخرين، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الوقفة الأسبوعية لمناهضة الاستيطان، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال محمد ربعي، رئيس مجلس التوانة القروي، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة ومتضامنين أجانب وصحفيين، واعتدت عليهم أثناء مشاركتهم في الفعالية المناهضة للاستيطان.



وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدوا بالضرب بأعقاب البنادق على المشاركين، ما تسبب في إصابة عدد منهم برضوض، والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.