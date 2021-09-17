شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يطالب الأطراف الصومالية بإعلاء مصلحة البلاد وتجاوز الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه جراء التطورات السياسية التي تشهدها حالياً الساحة السياسية الصومالية وبخاصة العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الأمين العام يتابع عن كثب وبكل اهتمام وقلق هذه التطورات، وأنه يدعو القادة الصوماليين إلى إعلاء مصلحة البلاد فوق ّأي إعتبار والتمسك بالحوار وسيلة وحيدة لحل أي خلافات في وجهات النظر والبناء على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية تمهيداً لعقد الانتخابات العامة في البلاد في موعدها.

تجدر الاشارة الي أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب التي عقدت الأسبوع الماضي على هامش الدورة الأخيرة لمجلس الجامعة كان قد تناول سبل دعم الجهود المبذولة لعقد الانتخابات الرئاسية في البلاد، واستمع إلى شرح مفصل من السيد وزير خارجية الصومال حول احتياجات الصومال في هذه المرحلة.

وأضاف المصدر أن نجاح الجهود العربية والدولية المبذولة يحتاج من الأطراف الصومالية تجاوز اختلافاتهم وتركيز تعاونهم على سبل عقد الانتخابات في الأوقات السابق الاتفاق عليها قبل نهاية هذا العام بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية.