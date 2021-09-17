أفضل أجهزة لاب توب للألعاب في 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

فيما يلي مجموعة من أفضل أجهزة اللابتوب للألعاب في 2021، حسب موقع ذا فيرج. ASUS ROG ZEPHYRUS G15

طرحت أزوس إصدارها الجديد، بجهاز أكبر قليلاً وأفضل بكثير، وبوزن يزيد قليلاً عن 2 كيلوغرام، ويعد Zephyrus G15 أحد أخف أجهزة الكمبيوتر المحمولة مقاس 15 بوصة، وهو مدعوم بأعلى شرائح الأجهزة المحمولة التي توفرها AMD و Nvidia مع شاشة عرض سريعة 165 هرتز. ويتميز الصوت بإيقاع قوي، ويمكن أن تدوم البطارية 8 ساعات ونصف. ويبدأ سعره من 2275 دولاراً.







ASUS ROG ZEPHYRUS G14

يعد أفضل كمبيوتر محمول للألعاب مقاس 14 بوصة، مع معالج Ryzen 9 4900HS

ثماني النوى ووحدة معالجة الرسومات ووحدة معالجة الرسومات Nvidia's RTX 30-series، ويضم أحد أقوى المعالجات المحمولة في السوق في هيكل مقاس 14 بوصة.

ويتميز الجهاز بلوحة مفاتيح ولوحة لمس وشاشة ومنافذ ممتازة، ويبدأ سعره من 1430 دولاراً.





RAZER BLADE PRO 17

يعد هذا الجهاز مقاس 17 بوصة، أفضل كمبيوتر محمول للألعاب بشاشة كبيرة، ويبلغ سمكه 0.8 بوصة فقط. ويمكن اختيار طراز بشاشة 300 هرتز، أعلى معدل تحديث في جهاز كمبيوتر محمول، ويبدأ سعره من 2900 دولاراً.





ASUS ROG STRIX G15 ADVANTAGE EDITION

يعد ROG Strix G15 Advantage Edition واحداً من أجهزة الكمبيوتر المحمولة القليلة المخصصة للألعاب والتي تشتمل على معالج AMD ووحدة معالجة رسومات AMD، مع أفضل وحدات معالجة الرسومات من Nvidia، مع بطاريات قابلة للتشغيل أكثر من ساعة دون توصيل شاحن، ومع عمر بطارية يصل إلى 9 ساعات و16 دقيقة، ويبدأ سعره من 1650 دولاراً.





DELL G5 15 SE

رغم أنه بشاشة 60 هرتز، فإن المعالج الداخلي Ryzen 7 من AMD قادر على تحقيق أقصى قدر من السرعة في جميع أنواع الألعاب المطلوبة بدقة 1080 بكسل، ويبدأ سعره من 723 دولاراً.





RAZER BLADE 15 ADVANCED

يأتي بشاشة 300 هرتز، ويزن حوالي 2.5 كليوغرام، وسمكه 0.7 بوصة فقط، يمكن مقارنته في الحجم بعدد من الأجهزة الإنتاجية مقاس 15 بوصة، مع لوحة مفاتيح مريحة وإضاءة آر جي بي لكل مفتاح ولوحة لمس، يبدأ سعره من 1800 دولار.





ASUS ROG STRIX SCAR 15

يتميز بأفضل معدلات الإطارات في كمبيوتر محمول مقاس 15 بوصة مزود بأعلى شرائح ntel و Nvidia، مع خيار شاشة 300 هرتز. ويمكن تخصيص ملفات تعريف الألوان وتخصيص النطاق الترددي و غيرها، ويبدأ سعره من 1900 دولار.





ALIENWARE AREA-51M

جهاز ضخم على شكل كمبيوتر مكتبي يجمع بين معالج من فئة سطح المكتب ووحدة معالجة رسومات متحركة كاملة الطاقة مع شاشة مقاس 17 بوصة ولوحة مفاتيح كاملة، ما يوفر أداء كمبوتر مكتبي في هيكل قابل للنقل. ويمكن تحديث العديد من المكونات، بما في ذلك المعالج وذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، يبدأ سعره من 2530 دولاراً.