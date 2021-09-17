إل جي تقدم تلفزيون السينما المنزلية بـ 30 ألف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

أطلقت شركة إل جي سلسلة التلفزيون Direct View LED Extreme Home Cinema Display الجديدة المعروفة اختصاراً بـ DVLED لعشاق السينما المنزلية بصفة خاصة. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن هذه الأجهزة تشتمل على شاشات بقياسات تتراوح من 106، أي 2K إلى 325 في 8K، بوصة، وتدعم تقنية MicroLED وتشتمل على ما يصل إلى 33 مليون عنصر LED. وأعلنت إل جي أن سعر الأجهزة الجديدة يصل إلى 30 ألف دولار أمريكي.

