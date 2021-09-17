شاومي تكشف نظارتها الذكية Smart Glasses

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

كشفت شركة شاومي النقاب عن نموذج أولي لنظارتها الذكية Smart Glasses الجديدة، التي تشتمل على شاشة MicroLED شفافة، تتيح عرض معلومات مختلفة. وأوضحت الشركة الصينية أن النظارة الجديدة تزخر بالتقنيات الحديثة، حيث تدعم شبكة WLAN اللاسلكية وشبكة 5G، وتقنية البلوتوث، وتعمل بنظام التشغيل أندرويد. كما تشتمل النظارة التي يبلغ وزنها 51 غراما فقط، على كاميرا لتسجيل مقاطع الفيديو، ومعالجاً للتحكم فيها من الإطار. ولم تفصح شاومي بعد عن موعد طرح أو أسعار النظارة.

