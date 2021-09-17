سوني تطلق تحديثاً لبرمجيات "بلاي ستيشن 5"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

أطلقت شركة سوني تحديثاً جديداً لبرمجيات جهاز الألعاب Playstation 5 الشهير من أجل تحسين تجربة اللعب. وأوضحت الشركة اليابانية أن التحديث الجديد يتيح للمستخدم إمكانية تصميم واجهة المستخدم (Control Center) بحرية أكبر وترتيب عناصر الاستعمال بشكل جديد. ويمكن لمستخدمي Playstation Now الاختيار بين دقة الوضوح 720 بيكسل و1080 بيكسل، وذلك تبعا للعبة. ويتيح التحديث الجديد أيضا إمكانية تشغيل الصوت ثلاثي الأبعاد عبر سماعات جهاز التلفاز بفضل الميكروفونات المركبة في ذراع التحكم. وتتوفر أمام المستخدم أيضاً إمكانية زيادة السعة التخزينية لجهاز الألعاب من خلال التجهيز بقرص صلب M.2 SSD؛ حيث يمكن تخزين الألعاب وتطبيقات الميديا عليه وتشغيلها انطلاقا منه.

