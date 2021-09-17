شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيرين رضا في تصريح صادم: زوجي خانني مع أعز صديقاتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فاجأت الفنانة المصرية شيرين رضا صديقتها الفنانة يسرا، بسر عن زواجها خلال لقائهما في برنامج بصراحة الذي يذاع علي قناة mbc.

وكشفت شيرين رضا عن خيانة زوجها لها مع أعز صديقاتها، مؤكدة أنها قطعت علاقتها بها ولم تتواصل معها حتى الآن.

وقالت رضا: "اتعرضت للخيانة مرة من أعز صديقاتي، خانتني مع زوجي، مش بكلمها لحد النهاردة، واتوجعت جدا لأني مكنتش مصدقة اتوجعت منها أكتر ما توجعت من جوزي عشان كنت متوقعة دا منه، لكن الوجع من الست أقوى"

كما كشفت شيرين رضا عن الجانب الآخر من شخصيتها، قائلة إن القراءة هوايتها المفضلة، موضحة أنها تقرأ 6 جرائد يوميا كحد أدنى، مشيرة إلى أن والدها محمود رضا كان يقرأ لها دائماً وهو السبب في عشقها للقراءة متبعة أسلوب القراءة السريعة.

ووجهت يسرا كلامها إلى شيرين رضا قائلة إن "هناك صداقة وطيدة ربطت عائلتك بعائلة صالح سليم"، فيما أوضحت الأخيرة أنهم "كانوا يريدون زواجها بالفنان هشام سليم"، لكنها لم توافق وكانت تريد أن تتزوج خالد سليم (زوج الفنان يسرا)، مؤكدة أنه عاقل ورزين وجذاب جداً.

حلم فستان الزفاف

وعن حلم الزواج، قالت يسرا إنها كانت تحلم بفستان الزواج من الطفولة وكانت ترسمه في الفصل، لترد عليها الفنانة شيرين رضا أنها لم تتمناه إطلاقا وتعمدت ألا ترتديه في زواجها خلال المرتين.

يذكرأن شيرين رضا تنتظر عرض مسلسل "60 دقيقة" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، مها نصار، وعدد أخر من الفنانين، تأليف محمد عبيه، إخراج مريم أحمدى.

