4 ممارسات عليك تجنب فعلها على معدة فارغة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 سبتمبر 2021

يعمد الكثيرون إلى القيام بالعديد من الممارسات على معدة فارغة مثل شرب القهوة أو مضغ العلكة، دون أن يعرفوا الأضرار المحتلمة لمثل هذه الممارسات. وقد شاركت أخصائية التغذية الهندية بوجا مخيجا، قائمة من أربع ممارسات يجب على المرء تجنب فعلها على معدة فارغة، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا: تناول القهوة







تقول بوجا، إن شرب القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى تحفيز الحموضة وإفراز حمض الهيدروكلوريك الذي قد يتسبب بالإصابة بالانتفاخ. لذا يُنصح بتناول القهوة بعد وجبة الإفطار للتقليل من أضرارها المحتملة.

مضغ العلكة





بحسب بوجا، فإن مضغ العلكة على معدة فارغة ليس فكرة جيدة أبدًا، لأن المضغ يجعل الجهاز الهضمي ينتج المزيد من حمض الجهاز الهضمي الذي يمكن أن يدمر بطانة المعدة ويتسبب بالإصابة بالقرحة.

التسوق





تقول بوجا إن التسوق أثناء الشعور بالجوع ليس فكرة جيدة. وفقًا لدراستين أجراهما فريق البحث في جامعة كورنيل، فإن الأشخاص الذين يذهبون للتسوق على معدة فارغة لا يقومون بالتسوق أكثر من اللازم فحسب، بل يميلون أيضًا إلى شراء المزيد من الأطعمة عالية السعرات الحرارية والمزيد من الوجبات السريعة.

الجدال





توصي بوجا أيضًا بتجنب الجدال على معدة فارغة. وفقًا للدراسات، عندما يشعر الناس بالغضب، فإن نسبة السكر في الدم لديهم تكون منخفضة، لذا فإن أفضل طريقة للتخلص من الغضب هو تناول وجبة خفيفة.