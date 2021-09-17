إعلام: تكلفة البحث عن الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع بلغت نحو 30 مليون دولار

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثالث عشر على التوالي، عمليات البحث والتقصي وراء أسيرين فلسطينيين اثنين ما زالا طليقين، بعد تمكنه من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من جلبوع من خلال حفر نفق إلى خارج أسوار السجن.

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ورجحت مصادر أمنية إسرائيلية بأن يكون أحدهما نجح في الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا مدينة جنين.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن عملية البحث عن الأسيرين اللذين ما زالا طليقين تكلف إسرائيل يوميا بين 3 إلى 6 ملايين دولار.

ونقلت "كان"، عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية، أن "تكلفة عملية البحث هي الأعلى في تاريخ إسرائيل".

ومنذ عملية الفرار، دفعت إسرائيل بآلاف من القوات من الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة وقصاصي الأثر؛ كما استخدمت طائرات مروحية ومسيّرات، ووسائل تكنولوجيا متطورة في عمليات البحث عن الفارين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن اعتقال 4 من 6 أسرى كانوا قد هربوا من سجن جلبوع الشديد التحصين عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية.

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