شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها لمطارى طرابلس الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط التونسية عن استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي بنينة (ليبيا) ابتداء من يوم الخميس 23 سبتمبر، وفق إذاعة شمس التونسية.

وأكدت الناقلة الوطنية، في بلاغ لها، الجمعة، ان هذا الاجراء يأتي تبعا لقرار رئاسة الجمهورية المتعلق باعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا الشقيقة

وتذكّر الناقلة الوطنية بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحّي المعمول به والمتفق عليه.

يذكر أنه تم الاتفاق على اعادة فتح الحدود البرية والجوية، خلال اجتماع مسؤولين من تونس وليبيا، عقد الاربعاء 15 سبتمبر 2021، بجربة من ولاية مدنين، خلال يومين على أقصى تقدير واعتماد برتوكول صحي بين الجانبين، وفق اما اعلن عنه المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة

وقد أغلقت الحدود بين تونس وليبيا بشكل مفاجئ يوم 8 جويلية 2021 من قبل الحكومة الليبية بسبب تفشي السلالة الهندية المتحورة لفيروس كوفيد-19 في تونس. وجوبه هذا القرار بانتقادات كبيرة خاصة من قبل التونسيين لا سيما مع وجود مئات العالقين على الحدود في معبر رأس الجدير