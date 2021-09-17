قناة عبرية: إسرائيل تعمدت عدم الإضرار بشاحنات المازوت الإيراني في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة العبرية الـ 12، في تقرير مطول لها، صباح اليوم الجمعة، أن إسرائيل لم ترغب في الإضرار بقوافل شاحنات النفط الإيرانية القادمة من سوريا إلى لبنان، بهدف عدم إلحاق الضرر بها، وعدم الإنجرار لحالة أخرى من التوتر مع "حزب الله" اللبناني وإيران.

وادعت القناة العبرية أن إسرائيل رأت عدم إلحاق الضرر بشاحنات المازوت الإيراني في لبنان، حتى لا ينظر على أنه محاولة إسرائيلية لتخريب الجهود الإنسانية الهادفة إلى إعادة الإعمار في لبنان، أمام المجتمع الدولي،

وفي السياق نفسه، وصلت قافلة الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى لبنان، يوم أمس الخميس، عبر الحدود البرية قادمة من سوريا بعد أن أفرغت الباخرة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس السوري.

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد أكد مساء الاثنين الماضي، أن "الباخرة الأولى وصلت إلى مرفأ بانياس ليلة الأحد الماضي عند الساعة الثانية والنصف، وبدأت بتفريغ الحمولة على أن يبدأ نقل هذه المادة إلى البقاع يوم الخميس، وسيتم النقل إلى منطقة بعلبك إلى خزانات محددة ومنها سيتم توزيعها إلى باقي المناطق"، لافتاً إلى أن الباخرة الثانية تحمل مادة المازوت وخلال أيام ستصل إلى مرفأ بانياس، والباخرة الثالثة بدأت بتحميل مادة البنزين واتفقنا على باخرة رابعة تحمل مادة المازوت".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

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