إسرائيل تحبط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تغريدة جديدة لها بصفحتها الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أفادت من خلالها بأن قواتها العسكرية أحبطت محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، حيث ضبطت 23 قطعة سلاح، ثم نقلتها إلى الشرطة الإسرائيلية.

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى داخل إسرائيل في منطقة غور الأردن.

وأوضح أدرعي أن استطلاعات الجيش الإسرائيلي رصدت خلال ساعات الليلة الماضية، عددا من المشتبه بهم يحاولون تهريب أسلحة، وأن قواته العسكرية أحبطت محاولة التهريب.

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