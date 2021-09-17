بالفيديو... وصول صهاريج محملة بالمازوت إلى الضاحية الجنوبية لبيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت مقاطع الفيديو وصول الصهاريج إلى باحة المناسبات المركزية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومن جهته، أعلن مدير شركة الأمانة للمحروقات أسامة عليق لقناة "الميادين" أن "65 صهريج مازوت دخلت الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الخميس، فيما توجّهت صهاريج أخرى إلى عدد من المناطق اللبنانية".

ولفت عليق أن صهاريج المازوت الإيراني انطلقت صباحاً باتجاه المناطق اللبنانية كافة، والمازوت الإيراني يتم الآن تفريغه في خزانات شركة الأمانة في بيروت والجنوب والبقاع والشمال.

ووصلت قافلة الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى لبنان، يوم أمس الخميس، عبر الحدود البرية قادمة من سوريا بعد أن أفرغت الباخرة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس السوري.