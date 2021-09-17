شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودى بين ليبيا وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم اليوم الجمعة استئناف نشاط المعبر الحدودي براس جدير من معتمدية بن قردان في الاتجاهين بداية من الساعة السابعة صباحا حسب ما افاد مصدر مطلع بهذا المنفذ الحدودي لمراسل شمس اف ام بالجهة، وذلك بعد أن توقفت حركة العبور طيلة الفترة الماضية نتيجة الوضع الصحي بين تونس وليبيا ، وفق ما أوردت إذذاعة شمس التونسية.

يأتي فتح هذا المعبر إثر استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الخميس عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة بقصر قرطاج.

و إثر اطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت الأربعاء الماضى بجزيرة جربة، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا الشقيقة بداية من اليوم الجمعة.

و أكد رئيس الدولة، في هذا السياق، على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشدّدا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود.