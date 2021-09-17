شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس برلمان لبنان: نتوقع نجاح الحكومة الجديدة فى مسيرتها الإنقاذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى إيلي الفرزلي أن تنجح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مسيرتها الإنقاذية، ودعا إلى إحاطتها بكل وسائل الدعم عسى أن تحقق النتائج المرجوة.وفق الوكالة الوطنية للإعلام .

وأشار الى أن بعض الدول حاولت خلق الأزمات في لبنان بهدف تحريك الشارع، بما يخدم معاركها، إلا أن ذلك لم يؤد إلا الى خنق الشعب اللبناني، ولذلك أعادت النظر بقراراتها خصوصا بعد وصول النفط الايراني الى لبنان"، وشدد على أن انتصار الحكومة هو انتصارها وحدها، لأنها عندما تفشل تفشل وحدها أيضا.

ودعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى اليوم الجمعة ، إلى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل، وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الأونيسكو. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.