شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللبنانى يعقد جلسة التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل، وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الأونيسكو. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وكانت حكومة لبنان الجديدة، قد أقرت أمس البيان الوزارى فى ختام جلسة مجلس الوزراء التى عقدت اليوم القصر الرئاسى فى بعبدا، استعدادا لعرضه على البرلمان فى جلسة من المقرر عقدها قريبا لتنال الحكومة الثقة ومن ثم تبدأ عملها.

وأكد جورج قرداحى، وزير الإعلام اللبنانى أنه لم يتم إجراء سوى تعديلات طفيفة على البيان قبل إقراره.

وقد بحثت اللجنة الحكومية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، فى وقت سابق، عددا من ملاحظات الوزراء على مشروع البيان المرتقب لطرحه على مجلس النواب من أجل نيل الثقة التي تؤهل الحكومة لممارسة كافة صلاحياتها الدستورية.

ووفق ما أعلن وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى، الإثنين الماضى، من قصر بعبدا الرئاسى فإن البيان سيتضمن مجموعة من الأطر في مقدمها خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة وما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، إضافة الى المضي في خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي واستكمال وتنفيذ خطة للكهرباء .

والمضي في خطة مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي، تأمين المستلزمات الأٍساسية للمواطنين، إطلاق العام الدراسي بأسرع وقت ممكن.