شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تدمير صاروخ باليستى و4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف العربى الذى تقوده السعودية عن تمكنه من اعتراض وتدمير صاروخ باليستى وما مجموعه 4 طائرات مسيرة، أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف قوله، إن الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا لاستهداف "المدنيين والأعيان المدنية فى جازان"، إضافة إلى 4 طائرات مسيرة مفخخة نحو جازان أيضا.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى".

وفى وقت سابق من يوم الخميس أعلن التحالف عن اعتراضه طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون "لاستهداف المدنيين... بطريقة متعمدة" فى جازان.