الخارجية الأمريكية تقر اتفاقا لخدمات الدعم العسكري مع السعودية بنصف مليار دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخارجية في بيان "الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة بالمساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط"، حبسب رويترز.

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ويعد الاتفاق أول اتفاق دفاعي كبير مع السعودية يُرسل إلى الكونغرس منذ تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية في 20 يناير كانون الثاني، بحسب رويترز.

ويوفر الاتفاق خدمات دعم الصيانة المستمرة لمجموعة واسعة من طائرات الهليكوبتر، ومنها أسطول مستقبلي من طائرات سي.إتش-47دي شينوك.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت قد جمدت، بشكل مؤقت، مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تراجع صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.

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