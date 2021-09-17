شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان ينعى ضحايا هجوم استهدف مقرا للشرطة غرب كردفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك ومجلس الوزراء، للشعب السودانى كافة، رقيب وعريف فى الشرطة، قُتلا إثر تعرض قوة مشتركة بقسم شرطة "فوجا" فى محلية "النهود" بولاية غرب كردفان لهجوم "غادر" من مجموعة تتكون من حوالى 150 شخصا أثناء قيامهم بواجبهم المهنى والوطني.

وشدد رئيس وزراء السودان على أن محاولات الغدر والنيل من قوات الشرطة والقوات النظامية وهى تحمى مقدرات الشعب السودان، لن تُثنيها عن أداء واجبها المقدس فى بسط سيادة حكم القانون، متعهدا بتقديم كل العون لهذه القوات لأداء دورها الوطنى على الوجه الاحترافى الأمثل الذى يتوقعه الشعب السودانى منها.

وكانت وزارة الداخلية السودانية، أكدت "استشهاد" شرطيين اثنين وإصابة ضابط، فى هجوم مسلح استهدف قسما للشرطة فى مدينة النهود.

وقالت وزارة الداخلية السودانية، فى بيان صحفى مساء أمس، إن معلومات توافرت لدى القوات المشتركة بقسم شرطة "فوجا" بمحلية "النهود" فى غرب كردفان، تفيد بوجود عربة تحمل سلاح بمنطقة "أم دريسايا"، فتحركت القوة وتم القبض على متهمين وبحوزتهما بندقيتين.

وأوضحت أنه "أثناء تحرك القوة تم اعتراضها من قبل مواطنين بعدد 10 عربات مسلحة وتبادلوا إطلاق النار مع القوة، ومن ثم هرب المتهمان واصيبت سيارات القوات المسلحة بتلف بسيط وعادت القوة إلى القسم.

وأضافت أنه لاحقا قامت مجموعة تقدر بنحو 150 شخصا بمداهمة القسم وإطلاق أعيرة نارية على القوة أدت إلى "استشهاد" رقيب وعريف فى الشرطة، وإصابة ضابط، وإتلاف مبانى القسم والمحلية، كما اعتدى المسلحون على سوق منطقة "فوجا" وطواحين الذهب بغرض النهب.