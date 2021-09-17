شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول بالمناطق الجبلية بمحافظة عكار شمالى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عدد من المناطق الجبلية بمحافظة عكار شمالى لبنان سقوط أمطار غزيرة تحولت إلى سيول فى بعض المناطق مما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق وخصوصا فى منطقة وادى خالد، كما ارتفع منسوب المياه فى المناطق الشجرية.

ويكثف سكان تلك المناطق من جهودهم فى محاولة لفتح الطرق وتصريف المياه بعيدا عن المنازل والمناطق القابلة للانهيار أو التربة القابلة للسقوط والانجراف فى اتجاه السيل.

ويتداول سكان محافظة عكار شمالى البلاد رسائل تحذيرية من السير على الطرق فى هذه الأثناء خوفا من تطور السيول وخروجها عن السيطرة.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتى قد كلف خلال إجتماعه الأول بالحكومة الاثنين الماضى وزير الاشغال باعطاء التوجيهات الفورية لتنظيف أماكن تصريف المياه بالاوتوسترادات والطرق قبل ان يبدأ موسم الأمطار وتتكرر مشاهد غرق الطرق.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية قد حذرت من انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على المناطق الجبلية اليوم كما يتشكل الضباب على المرتفعات و تتساقط الأمطار بشكل متفرق اعتبارا من الصباح حتى تشتد غزارة الأمطار ليلا وتكون مصحوبه برياح نشطة.