شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة وصاروخ باليستي أطلقها الحوثيون تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية، اعتراض وتدمير ما مجموعه ٤ طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية نحو جازان. وأضاف التحالف، أنه تم أيضا اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيبن والأعيان المدنية بجازان. وأكد التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيبن والأعيان المدنية لما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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