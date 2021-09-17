التحالف العربي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة استهدفت جازان بالسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف العربي أنه تمكن من اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 طائرات مفخخة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية نحو جازان".

وفي الإطار ذاته أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته "المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بجازان".

​وأكد أن كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها، مضيفا أن "محاولات المليشيا الحوثية عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة".

​وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.