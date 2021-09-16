شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي نحو جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية، مساء اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا نحو جازان. وندد التحالف بمحاولات مليشيا الحوثي العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمده. وأكد تحالف دعم الشرعية، أن كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.

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