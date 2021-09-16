شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بمقيم نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، أنه تم القبض على مقيم قام بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثاني من العمر، لنشره مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة، وأُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.