شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بمقيم نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، أنه تم القبض على مقيم قام بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثاني من العمر، لنشره مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة، وأُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض تطيح بمقيم نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.