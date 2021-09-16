المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلق على توقيع مذكرات تفاهم مع مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المجلس في بيانه إنه "يبارك توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تأتي في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أنه "يتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

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وفي وقت سابق اليوم، شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، في مجالات عدة أبرزها، الصناعة والزراعة والتجارة والنفط.

وكان الدبيبة قد أعرب خلال لقاءه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات المصرية - الليبية في كافة المجالات، "لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، ودعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي الليبية".

كما أعلنت الحكومة المصرية، أمس، أنها تجري حاليا مشاورات مع الحكومة الليبية، من أجل توقيع اتفاقيات في مجالي النقل البري والبحري؛ بالإضافة إلى التعاون في مجال إعادة إعمار ليبيا، التي دُمرت عبر قتال وفوضى على مدى عقد من الزمان.

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