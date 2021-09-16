شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يؤكد رفض كافة أشكال التدخل الخارجى فى الشأن الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، على موقف الجزائر الداعم لحل الأزمة الليبية بما يسمح بإجراء الانتخابات المقررة، وبناء مؤسسات الدولة، ورفض أى شكل من أشكال التدخل الخارجى فى الشأن الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائرى لنائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى موسى الكوني، الذى وصل إلى الجزائر، اليوم الخميس، فى زيارة رسمية على رأس وفد، فى إطار التشاور المستمر بين البلدين.

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى التوافق الكامل مع الرئيس الجزائرى حول مختلف الملفات، مثمنا جهود الجزائر المتواصلة، بالتنسيق والتشاور، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، وقرار إعادة فتح سفارة الجزائر فى طرابلس والقنصلية فى "سبها"، والخط الجوى "الجزائر-طرابلس"، وكذلك فتح معبرى "غات"، و"غدامس".

حضر اللقاء وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، ومدير ديوان الرئاسة بالجزائر نور الدين بغداد الدايج.