الزياني يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في المجال الإنساني تجاه الشعب الأفغاني

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أكد معالي وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية بمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وقوف المجلس مع الشعب الأفغاني، وتقديم المساعدات الإنسانية له، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في المجال الإنساني، داعيًا الأطراف الأفغانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم تدخل الدول الأخرى في الشؤون الداخلية لأفغانستان، مع الترحيب بوساطة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى موافقة المجلس على إجراء حوار إستراتيجي مع دول آسيا الوسطى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون، في دورته الـ 149، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ومعالي وزير خارجية الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومعالي وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين.

وأشار الزياني إلى أن المجلس قرر الموافقة على تعيين معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي منسقًا عامًا للمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، مقدمًا شكره لمعالي المنسق العام السابق للمفاوضات حمد البازعي على جهوده في المدة السابقة.

من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية العراقي عن شكره لمجلس التعاون الخليجي على دعوة العراق للاجتماع مع المجلس، ومناقشة مختلف القضايا وتعزيز العلاقات بين المجلس وجمهورية العراق في شتى المجالات، خاصةً العلاقات الاقتصادية والتجارية.

من جهته أكد وزير الخارجية اليمني أن السلام هدف إستراتيجي ورسالة رئيسة حملها التحالف والجمهورية اليمنية، مشيراً إلى اطلاع المجلس على التطورات السياسية والإنسانية والتنموية والاقتصادية في اليمن، حيث أكد المجلس دعمه لجميع الجهود الأممية الساعية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن، المستندة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، معرباً عن استنكاره استمرار استهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ والطّيارات المسيرة من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

بدوره استعرض معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهم البنود الواردة في بيان المجلس الوزاري الصادر عن الاجتماع، مبيناً أن المجلس عقد اجتماعين منفصلين مع كلٍ من معالي وزير خارجية جمهورية العراق، ومعالي وزير خارجية الجمهورية اليمنية.