شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر دعم «ريف» على الضمان الاجتماعي؟ البرنامج يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج ريف أن الدعم المقدم للأسر المنتجة لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، وكذلك لا يتأثر بالضمان الخاص بالمستفيد.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيدة من الضمان استفسرت بشأن مدى تأثير الضمان على دعم ريف أو العكس.

ورد برنامج ريف في تغريدة عبر “تويتر”، بقوله: “إن الضمان لا يؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.