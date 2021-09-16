«أمانة الشرقية»: إزالة وإغلاق عشرات الورش المخالفة في الدمام (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن القيام بعمليات إزالة وإغلاق لعشرات الورش المخالفة بالدمام. وأوضحت “أمانة الشرقية” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنها قامت بإزالة أكثر من 39 ألف م2 تعديات وإغلاق 48 ورشة مخالفة. وأبانت أن بلدية وسط الدمام وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، والإدارة العامة للصيانة والتشغيل بالأمانة، قامت بإزالة مباني مخالفة في “خضرية الدمام” إذ تم رصد عدد من الورش والمباني المخالفة.

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