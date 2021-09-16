شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى: نحرص على حقن دماء اليمنيين وإنهاء حالة الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، اليوم الخميس، حرصه الشديد على حقن دماء اليمنيين والجلوس إلى طاولة الحوار لأنه السبيل الأمثل لإنهاء حالة الحرب المفروضة التى يعانى من تداعياتها الشعب اليمنى.

وبحث هادى خلال لقائه بالمبعوث الأمريكى إلى اليمن، تيم ليندر كينج، مستجدات الأوضاع الراهنة وسبل تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب فى اليمن، حسبما ذكرت قناة "اليمن" الإخبارية.

واتفق الرئيس اليمنى مع الرؤية الأمريكية حول القضايا الاستراتيجية وفى مقدمتها ضرورة عدم نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن والمنطقة وتأمين خطوط الملاحة الدولية ومحاربة الإرهاب.

وأيد هادى كل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة فى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار إلى أهمية الضغوط الدولية على الحوثيين لوقف التصعيد واستهداف الأبرياء ومخيمات النزوح وغيرها من الأعمال المستهدفة للمدن والموانئ.