شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية توضح ملابسات طرد إعلامية بقناة "الجديد" من قصر بعبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رئاسة لبنان بيانا توضيحاً للملابسات التي وقعت اليوم الخميس، مع الإعلامية ليال سعد بقناة "الجديد"، خلال وجودها فى قصر بعبدا لتغطية وقائع جلسة مجلس الوزراء، وفى هذا السياق أوضح البيان الرئاسى أنه فى تاريخ سابق، وخلال وجود الإعلامية ليال سعد في قصر بعبدا، صدر عنها كلام مسيء ونابٍ بحق رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، وذلك خلال حوار بينها وبين الإعلاميين الموجودين في القصر.

وإثر ذلك طُلب من إدارة قناة "الجديد" التليفزيونية استبدال الإعلامية سعد بممثل آخر عن المحطة لتغطية أخبار الرئاسة، وتم بالفعل إرسال مندوبين آخرين طوال الفترة الماضية، من دون أى إشكال.

واليوم، أعيد إبلاغ إدارة القناة باستمرار الإجراء نفسه لجهة إرسال مندوب غير الإعلامية ليال سعد، في انتظار معالجة تداعيات الإساءة التي نتجت عن الكلام الذي صدر عنها بحق رئيس الجمهورية، إلا أن المحطة أصرت على إرسال الإعلامية سعد لتغطية جلسة مجلس الوزراء اليوم خلافاً لما كانت أبلغت به إدارة المحطة، وعليه طُلب إلى الإعلامية سعد مغادرة القصر ريثما تتم معالجة ما حصل سابقاً.

وأكد المكتب الإعلامى في رئاسة الجمهورية اللبنانية على حرصه على التعاون مع كل المؤسسات الإعلامية من دون استثناء، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للإعلاميين فيها، وذلك بتوجيهات واضحة من الرئيس عون، كما عبر المكتب الإعلامى عن أسفه تحويل الخطأ الذي ارتكبته الإعلامية سعد نتيجة تصرف شخصي مسيء الى رئيس الجمهورية والى القناة نفسها، إلى مادة للاستغلال خلافاً للأصول المهنية والأخلاقية، وتصوير ما حصل وكأنه قمع للحرية الإعلامية التي تحرص رئاسة الجمهورية على احترامها.