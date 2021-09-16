البيان الختامى لمجلس التعاون الخليجى: نؤكد على موقفنا الداعم للشعب الأفغانى

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القاهرة - سامية سيد - ندد البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي بمحاولات الحوثي تنفيذ هجمات على السعودية، وقال البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي: نؤكد على موقفنا الداعم للشعب الأفغاني.

كما أدان البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي الهجوم على ناقلة نفط في بحر عمان، بالإضافة إلى التأكيد على موقف المجلس الثابت حول القضية الفلسطينية.

وأكد البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي على دعم الشرعية اليمنية، بالإضافة إلى تسريع خطط العمل المشتركة مع العراق.