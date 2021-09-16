الحكومة اللبنانية تتخذ "معا للإنقاذ" شعارا لها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ونقلت عنه الرئاسة اللبنانية، إنه "تم إقرار البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، وشعار الحكومة [معاً للإنقاذ]".

وأقرّت الرئاسة بانتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، بعد أن شكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا على التعاون الذي أبدوه، متمنيًا أن تسود هذه الروح دائمًا من أجل مصلحة لبنان.

جدير بالذكر أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وقّعا الجمعة الماضية في قصر بعبدا، على مرسوم تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي استمر لأكثر من عام.

وتعهدت حكومة ميقاتي بالقيام بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ لبنان، ووقف الانهيار الذي يعاني منه منذ أزمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس من العام الماضي.