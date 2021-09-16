توأم فلسطيني من الشيخ جراح ضمن قائمة "أهم 100 شخصية مؤثرة"

دبي - محمود عبدالرازق - واختارت "تايم" التوأم، الناشطين الفلسطيين، منى ومحمد الكرد، في قائمتها التي تحظى باهتمام عالمي، لتزويدهما العالم بنافذة بشأن أحوال العيش تحت الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية.

وأشارت مجلة "تايم" في ملخصها عن التوأم منى ومحمد الكرد أنهما "أصبحا وجه حملة لوقف عمليات الإخلاء الفلسطينية من أحد أحياء القدس الشرقية المضطربة، وساعدا في إحداث تحول دولي في الخطاب فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين".

وتابعت منوهة: "لقد أصبحا يتمتعان بشخصية كاريزمية وجريئة، كما أنهما أصبحا أبرز الأصوات لأولئك المهددين بفقدان منازلهم في حي الشيخ جراح، وساعد تنظيمهم في جميع أنحاء العالم على إلهام الشتات الفلسطيني لتجديد الاحتجاجات ضد إسرائيل".

وظلت عائلة الكرد تحارب لأكثر من عقد من الزمان مع العشرات من جيرانها في حي الشيخ جراح ضد إمكانية إخلاء منازلهم قسريا من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وكانت محاكم إسرائيلية قد أصدرت قرارات إخلاء لمنازل في الحي شيدها فلسطينيون عام 1956، انطلاقا من مزاعم جمعيات استيطانية إسرائيلية بأن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948.

يشار إلى أن قائمة مجلة "تايم" الأمريكية، التي طرحت أمس الأربعاء، تضم العديد من الشخصيات العامة، مثل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، والمغنية الأمريكية بريتني سبيرز، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، ورئيس شركة "أبل" الأمريكية تيم كوك.

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