الاتحاد الأوروبي يأمل في إجراء الانتخابات العراقية "دون تخويف"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات لفيولا فون كرامون، رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، بحسب "فرانس برس".

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وقالت فيولا فون كرامون إن هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات العراقية.

وذكرت النائبة الألمانية بالبرلمان الأوروبي أنها تشجع كافة الأطراف في العراق على ضمان عملية انتخابية سلمية.

وشددت على أنه لا يوجد مكان للعنف والتخويف في الانتخابات؛ معتبرة أن أي عنف سوف يمنع الناخبين في نهاية الأمر من إبداء أصواتهم.

وأوضحت أنه سيتم نشر 80 مراقبا للإشراف على الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 10 تشرين الاول/أكتوبر.

يذكر أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات العراقية في 2022، إلا أنه تم تقديم موعدها في إطار تعهدات الحكومة لمواجهة الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي انطلقت نهاية عام 2019 تنديدا بالفساد المستشري وسوء إدارة المؤسسات العامة.

ويحق لنحو 25 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم للاختيار من بين نحو 3249 مرشحا يتنافسون على 329 مقعدا في البرلمان.