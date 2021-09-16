شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من جامعة الطائف بشأن إساءة عضو هيئة التدريس لطلابه وإحالته للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت جامعة الطائف بياناً صحفياً، حول إساءة أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لطلابه، معلنة إحالته للتحقيق.

وقالت الجامعة إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول على منصات التواصل الاجتماعي لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف، والمتضمن عبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه، تؤكد الجامعة رفضها لهذا السلوك الفردي الذي لا يمتّ للجامعة ومنسوبيها.

وأكدت أنه تمت إحالة عضو هيئة التدريس إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في حينه.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قد تداولوا مقطع فيديو لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يوجه خلاله عبارات مسيئة وغير مقبولة تجاه طلابه.

وقوبل الفيديو باستهجان واستنكار من رواد مواقع التواصل، الأمر الذي دفع الجامعة لإصدار بيان تكشف فيه الملابسات.