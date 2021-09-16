الإثنين المقبل.. أبل تعلن عن طرحها الإصدار العام لنظام التشغيل الجديد "iOS 15 "

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعد أشهر من خضوعه للاختبارات متعددة وعرضه على الخبراء، أعلنت أبل عن طرحها الإصدار العام لنظام التشغيل الجديد iOS 15 "آي أو إس 15" الإثنين المقبل.



ومنذ يونيو الماضي، أعلنت أبل عن الإصدار التجريبي لأنظمة التشغيل الجديدة لأجهزتها الذكية، iOS 15 و iPadOS 15، ومنذ ذلك الوقت كانت متاحة فقط للمطورين والمستخدمين المسجلين في برنامج Apple Beta Software.

ووفق موقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أبل، النظام سيكون متاحا بإصداره العام لكافة مستخدمي أجهزة أبل بداية من الأثنين المقبل، 20 سبتمبر الجاري.

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت أبل عن حزمة أجهزتها الأحدث لعام 2021، وشملت الكشف عن الجيل الجديد من هاتف أيفون، أيفون 13 وساعة جديدة وجهاز أيباد ميني جديد كليا.

و يركز نظام التشغيل iOS 15 على إدخال تحسينات على بعض تطبيقات وخدمات آبل، حيث سيمكن عملاء الشركة من استخدام تطبيقات FaceTime على Android و Windows عبر الروابط العامة، ويمنح الإشعارات تصميم جديد مع Focus Mode، وتصميم جديد لتطبيق Safari.

ويستوافر نظام التشغيل الجديد من أبل للتنزيل عبر موقع "أبل ديفيلوبر".

وقررت أبل إيقاف إنتاج iPhone XR وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس، رغم أنها موديلات 2019/2020، لإفساح المجال لباقة آيفون 13.

واختفى آيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس من متجر الشركة عبر الإنترنت. وهذا الأمر مألوف بالنسبة لنماذج برو عندما يتم تحديث التشكيلة. وذلك بالرغم من أنها كانت تباع منذ أقل من عام.

وفي حال الرغبة في شراء أي من هذه الهواتف يمكن التوجه شركات الاتصالات ومتاجر التجزئة التابعة لجهات خارجية.

كما خرج iPhone XR خارج التشكيلة، وهو الهاتف الذي جرى طرحه في عام 2018 كبديل أرخص مزود بشاشة LCD لجهاز iPhone XS.

وتم طرحه كجهاز متوسط السعر مع المحرك العصبوني Neural Engine، ومعرف الوجه من الجيل الثاني، والكثير من الألوان للاختيار من بينها.

وتزامن وصول iPhone XR مع اختفاء آخر أجهزة آيفون المتضمنة منافذ لسماعات الرأس. وفي حين أن الانتقال في هذا العام ليس دراماتيكيًا تقريبًا. ولكن يتضمن تحولًا في الخيارات الأرخص في التشكيلة، بحسب بوابة التقنية.