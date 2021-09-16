تطوير نظام ذكاء اصطناعي قادر على تشخيص الخرف عبر مسح دماغي واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تمكنت مجموعة من العلماء في جامعة كامبريدج البريطانية من تطوير نظام ذكاء اصطناعي قادر على تشخيص مرض الخرف عبر مسح دماغي واحد.



ويعاني ملايين البشر حول العالم من مرض الخرف، ويصاب به قرابة 10 ملايين إنسان سنويًا.

ولعل واحد من أهم التحديات أمام الأطباء هو صعوبة تشخيص هذا المرض، إلا أن الذكاء الاصطناعي قد يلعب دورًا هامًا في ذلك.

وكشفت التجارب غير السريرية التي تم إنجازها أن النظام الجديد سيكون قادر على تتبع علامات مرض الخرف الأولى حتى قبل سنوات من ظهور الأعراض، وحاليًا يتم تحضير النظام للاختبارات السريرية.

ولا يصف مصطلح الخرف مرضا محددا، بل هو مصطلح واسع يصف عدم قدرة الإنسان على التفكير، أو التذكر،أو اتخاذ القرارات، أو التعامل مع أنشطة الحياة اليومية، وفق موقع ait.

يعتمد الأطباء حاليا على عدد كبير من الاختبارات الإدراكية لتشخيص الخرف.

كما تحتاج عملية التشخيص إلى إجراء أكثر من أشعة على الدماغ. وبشكل عام فإن عملية التشخيص تحتاج لما يصل إلى 12 أسبوعا، وذلك طبقًا لجمعية الألزهايمر.

ويقدم نظام الذكاء الاصطناعي الجديد سرعة أكبر بكثير في التشخيص، كما أنه يعطي مؤشرات عن كيفية تقدم وتطور الحالة في المستقبل.

وتعتمد خوارزمية النظام على تتبع مجموعة من الأنماط ضمن الأشعات، وهي الأنماط التي لا يستطيع أطباء المخ والأعصاب تتبعها في العادة.

ومن ثم يقارن النظام نتائج الأشعات الخاصة بالمرضى مع قاعدة بياناته لاكتشاف مستوى التطابق وبالتالي تحديد ما إذا كان الشخص مصابًا بالمرض أو لا.

قال الأستاذ الجامعي زوي كورتزي، جامعة كامبريدج، إن النظام الجديد سوف يساعد على تحسين حياة مرضى الخرف، نظرًا لأنه يشخص المرض قبل فترة طويلة من ظهور الأعراض، وهو ما يسمح بالوقاية منه بقدر الإمكان.

ويتم حاليا استخدام تلك التقنية الجديدة داخل عدد من العيادات المتخصصة في المملكة المتحدة، في حين أن الباحثين يخططون لتجربتها على 500 مريض في أول عام.

ولكن لازالت عملية التطوير في بداياتها، ولم يرحب الجميع بها، حيث إن بعض الأطباء الخبراء في هذا المرض قد صرحوا أنه من المستحيل تشخيص المرض بالاعتماد على فحص دماغي واحد كما يدعي باحثي كامبريدج.