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العاصمة الروسية موسكو تبدأ في استخدام أحدث وسيلة لعلاج مرضى كوفيد-19

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

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بدأت العاصمة الروسية موسكو في استخدام أحدث وسيلة لعلاج مرضى كوفيد-19، لأول مرة في روسيا.

 

ويعد الدواء الجديد من مجموعة عقاقير الأجسام المضادة أحادية النسيلة المعادلة للفيروس .

 

وصرّحت أناستاسيا راكوفا،  نائبة عمدة موسكو، بأن النساء الحوامل المصابات بمرض "كوفيد – 19" ضمن مجموعة المرضى الذين يُنصح  في المقام الأول استخدام الدواء الجديد في علاجهن.

 

وأفيد بأن أكثر من 70 مريضا تلقوا في موسكو العلاج الجديد بالأجسام المضادة أحادية النسيلة.

 

ولم يلحظ أي آثار سلبية أثناء العلاج، بل رُصد تحييد سريع للفيروس وتحسن في حالة المرضى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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