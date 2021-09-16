دراسة: احتمال السكتات الدماغية يزداد في هذا الوقت من اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

السكتة الدماغية هي حالة طبية تهدد حياة المريض، وتحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ. وقد تكون ملاحظة أعراض معينة في وقت مبكر بما فيه الكفاية أمرًا بالغ الأهمية. وتشير الأبحاث إلى أن هناك أوقاتًا معينة تزداد فيها السكتات الدماغية.



وتحدث السكتة الدماغية عندما يتم منع إمداد دماغ المريض بالدم، والذي بدوره يمنع الأكسجين من الوصول إلى أنسجة المخ. وكلما أسرع المريض في تلقي العلاج من السكتة الدماغية، كلما قل الضرر المحتمل.

وأظهرت دراسة حديثة أن هناك فترة معينة من اليوم يكون فيها الناس أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية. ووفقًا للدراسة التي نشرتها جمعية القلب الأمريكية، فإن الإنسان أكثر عرضة بنسبة 80 في المائة للإصابة بسكتة دماغية بين الساعة 6 صباحًا و12 ظهرًا مقارنةً بوقت لاحق من اليوم.

وقال الباحثون إن هذا مثال على "الاختلاف اليومي"، حيث توجد اختلافات في المخاطر بناءً على دورة الإيقاع اليومي على مدار 24 ساعة.

وبالنسبة للدراسة، أجرى الفريق تحليلًا لـ 31 منشورًا مع بيانات أولية من 11816 مريضًا بالسكتة الدماغية. وقال الباحثون "كانت هناك زيادة بنسبة 49 في المائة في جميع أنواع السكتات الدماغية بين الساعة 6 صباحًا والظهيرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 79 في المائة عن الخطر الطبيعي للـ 18 ساعة الأخرى من اليوم. وكان هناك 29 في المائة أقل لحالات السكتات الدماغية بين منتصف الليل والسادسة صباحا، بانخفاض 35 في المائة مقارنة مع 18 ساعة أخرى في اليوم".

وأضاف الباحثون أن الأنواع الثلاثة من السكتات الدماغية كانت "أكثر خطورة بكثير" خلال هذه الفترة الزمنية. وخلص الباحثون إلى أن هذه البيانات تدعم وجود نمط يومي في بداية السكتة الدماغية، مع وجود مخاطر أعلى بشكل ملحوظ في الصباح، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.