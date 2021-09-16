الرئيس التونسي يوجه بإعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا اعتبارا من يوم غد الجمعة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس: "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، السادة عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة".

وأضاف البيان: "على إثر اطّلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية، التي انعقدت يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 بجزيرة جربة، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا الشقيقة بداية من يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 على الساعة السابعة صباحا".

وتابع البيان: "كما أكّد رئيس الدولة، في هذا السياق، على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحّي المتفق عليه، مشدّدا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطوّر الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود"، مشيرا إلى أنه "تكريسا لعلاقات الأخوة والتآزر بين البلدين، أذن رئيس الدولة بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحّية للتلقيح ضد فيروس "كورونا" في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا".

يشار إلى أنه في 8 يوليو/ تموز الماضي، أغلقت ليبيا حدودها مع تونس لمحاربة انتشار فيروس كورونا.