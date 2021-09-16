شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يرحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن بخصوص سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية السودانية بالبيان الرئاسي الذي تم اعتماده بواسطة مجلس الأمن يوم أمس الأربعاء، بشأن أزمة سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية -في بيان اليوم الخميس- إن البيان يعكس اهتمام المجلس بهذه المسألة بالغة الأهمية وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن اعتماد البيان الرئاسي يجيء ثمرة للجهود والتحركات المكثفة التي قام بها فريق التفاوض، كما يعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية بالتفاوض.

وأعربت عن أملها في أن يدفع اعتماد البيان الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في أقرب الآجال، وفق منهجية جديدة وإرادة سياسية ملموسة، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وجددت وزارة الخارجية السودانية في هذا الصدد، استعداد السودان للانخراط البناء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، توصل الأطراف إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك توافقا مع الفقرة الخامسة من البيان والتي تعطي المراقبين دورا تيسيريا في عملية التفاوض.

وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن شكرها وتقديرها لرئيس مجلس الأمن الدولي وكافة أعضائه على تبنيهم لهذا البيان بالإجماع، وهو ما يعكس مدى إدراكهم لأهمية الأمر وصدق التزامهم بصون السلم والأمن الدوليين.