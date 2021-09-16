الرئيس العراقى يؤكد أهمية تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات فى موعدها

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس أهمية تهيئة كافة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات العراقية المقرر لها 10 أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية قوله، إن الرئيس صالح، استقبل رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات بنزاهة وعدالة في مختلف مراحل إجرائها وبما يؤمن حقّ العراقيين في الإدلاء بأصواتهم بحرية.



من جانبه، عبر توران عن تأييد الجبهة التركمانية لمدونة السلوك الانتخابي المقدمة من رئاسة الجمهورية، مؤكدا أهمية بنودها والتزام القوى السياسية بها من أجل ضمان وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم عبر احترام اللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات.