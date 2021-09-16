شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟ .. «توكلنا» يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح تطبيق توكلنا، أنه يمكن إلغاء الموعد الذي تم حجزه للتطعيم بلقاح كورونا قبل أخذ الجرعة الأولى مع تحديد السبب، وبعد ذلك لا يمكن إلغاء الجرعة الثانية، ولكن يمكن إعادة جدولتها.
وأكد التطبيق على ضرورة الحضور في الموعد المحدد لتلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وأشار إلى أن تذكرة الموعد المحدد تتضمن البيانات الشخصية وبيانات الموعد وموعد “QR” ، مشددا على ضرورة الحضور في الموعد المحدد والالتزام بالتعليمات.
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