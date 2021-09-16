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تسجيل 19594 إصابة و794 وفاة جديدة بـ " كورونا" بروسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أعلى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 25 أغسطس الماضي بتسجيلها 19594 إصابة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات سبعة ملايين و214 ألفا و 520 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا طفيفا بتسجيلها 794 حالة خلال آخر 24 ساعة ليصل مجموعها إلى 195 ألفا و 835 حالة وفاة ، وتماثل 17326 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ مجموع المتعافين ستة ملايين 452 ألفا و 398 شخصا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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