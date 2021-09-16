شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة شابة أردنية بعد أن أحرقها زوجها.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفيت سيدة أردنية عشرينية بعد أن أقدم زوجها على حرقها الأسبوع الماضي، إثر خلافات عائلية بينهما، وأعلن مصدر أمني وفاة الشابة في مستشفى البشير في العاصمة عمان، وفقا للبيان.



وقال المصدر الأمني إنه تم ضبط الزوج وإحالته للقضاء في حينه وقرر المدعي العام توقيفه على ذمة القضية.

وأشار المصدر إلى أن السيدة لا يوجد لها ملف سابق لدى حماية الأسرة ولم يسبق لها أن تقدمت بأي شكاوى.