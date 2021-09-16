شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تكشف أنها لقّحت أكثر من مليار شخص على أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 سبتمبر 2021

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أعلنت الحكومة الصينية الخميس أنها لقّحت بشكل كامل أكثر من مليار شخص ضد كوفيد-19 على أراضيها، أي أكثر من 70% من سكانها.



وقال مسؤول كبير في وزارة الصحة الصينية أمام الصحافة إن الصين وهي الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم (1,4 مليار نسمة) وظهر فيها الفيروس أواخر العام 2019، أعطت في المجمل 2,16 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.