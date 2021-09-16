شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع ميثاق التعايش السلمى فى الجنوب الليبى..وأحزاب ليبية: ينعكس إيجابا على استقرار بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت القوى الوطنية من تكتلات وأحزاب وتيارات سياسية ليبية بالخطوة الهامة والشجاعة التي انتهجتها المكونات الإجتماعية بمدن الجنوب والتي توجت بالمصادقة على ميثاق فزان للتعايش السلمي والوئام الاجتماعي بالأحرف الأولى بتاريخ 26 يوليو الماضى بطرابلس، والتوقيع النهائي على الميثاق بمناطق الجفرة ووادي الشاطئ واوباري وغات وحوض مرزق وسبها في الفترة من 12/9/2021م الى 15/9/2021م والذي يعكس رغبة أهالي المنطقة في طي صفة الماضى، والانحياز لاستقرار وتنمية منطقتهم وبالتالي المحافظة على النسيج الاجتماعى بالمنطقة.

وأشادت القوى الوطنية السياسية الليبية في بيان مشترك بشجاعة ووطنية كل من قام وساهم بإنجاح هذه المبادرة التى تحث كافة أبناء فزان الوطنيين الشرفاء بدعم ومساندة والالتزام بما ورد في هذا الميثاق لما له من دور في تهيئة أرضية ملائمة للمصالحة المستدامة فى المنطقة التي عانت وتعاني من صراعات وانقسامات انعكست سلباً على الاستقرار الأمني والخدمي والاقتصادي في المنطقة وجعلها فريسة سهلة للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.

وأكدت القوى السياسية الوطنية الليبية أنها تعي جيداً إن استقرار جنوب ليبيا سينعكس إيجاباً على استقرار ليبيا وتنميتها ورخائها وإن هذه الخطوة لن يكتب لها النجاح إلا من خلال أهالي جنوبنا الحبيب الوطنيين الشرفاء ومساندة ودعم كل من يهمه أمر الوطن في كافة ربوع ليبيا، معتبرين هذه الخطوة قيمة مضافة لتأكيد الحشد الوطني من اجل تجديد الشرعية الوطنية من خلال الاستحقاق الانتخابي بانتخاب رئيس الدولة والبرلمان المحدد تاريخه في 24 ديسمبر المقبل.

ووقع على البيان تكتل إحياء ليبيا، الحزب الوطني الوسطي، حزب شباب الغد​، الحزب المدني الديمقراطي، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، التكتل الوطني للبناء الديمقراطي، الاتحاد النسائي درنة، تجمع الإرادة الوطنية، حراك من اجل 24 ديسمبر، الاتحاد النسائي الليبي، الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة، الحراك الوطني الليبي، حراك من اجل 24 ديسمبر، تيار ليبيا للجميع.