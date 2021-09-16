شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تختتم فعاليات برنامج "تحليل النزاعات والوساطة فى بناء السلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون السياسية الدولية-إدارة الأمريكيتن)، المرحلة الثانية والأخيرة من البرنامج التدريبي المشترك "تحليل النزاعات والوساطة في عمليات بناء السلام"، وذلك خلال الفترة من 11 الى 16 سبتمبر 2021 بالتعاون مع وزارة الخارجية الامريكية ومعهد الولايات المتحدة للسلام ، والتي شارك فيها 14 متدربا من كوادر الامانة العامة.

تأتي أهمية البرنامج التدريبي لتحليل النزاع والوساطة، سواء من خلال الورش التدريبية المباشرة أو التدريب عن بعد، كونه يُعزز قدرات المتدربين من الأمانة العامة وتعميق فهمهم للمنهجيات والادوات المتعلقة بإدارة وتحليل النزاعات والوساطة، وتشجيع مشاركتهم في عمليات بناء السلام ودعم جهود الوساطة، وتوضيح اهمية الدور المتميز الذي يلعبه النوع الاجتماعي في تحويل النزاع وكذلك الشمولية في معالجة تحليل النزاع وتصميم عمليات الوساطة، بالإضافة الى اعداد مدربين متميزين بمهارات عالية يتمتعون بالخبرة والمعايير المهنية والموضوعية اللازمة لمعالجة النزاعات الاقليمية والدولية ولديهم القدرة على الاضطلاع بدور المدرب بشكل فعال.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق أول برنامج تدريبي تحت مسمى "نحو حل فعال للصراعات: الأدوات وبناء القدرات لجامعة الدول العربية" خلال الفترة من نوفمبر عام 2016 وحتى ديسمبر عام 2017، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الأمريكية عام 2012.